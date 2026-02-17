Цена $6200 и заводское ГБО: Nissan представил доступный семиместный минивэн-кроссовер (фото)

Презентован новый Nissan Gravite 2026. Доступный семейный минивэн повышенной проходимости вместительный, неплохо оснащенный и экономичный.

Внедорожный минивэн Nissan Gravite дебютировал в Индии, ведь именно в этой стране вскоре стартует его производство. Цена Nissan Gravite стартует с 565 000 рупий ($6200). Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Nissan.

Авто расходует 5,1-5,2 л/100 км Фото: Nissan

Новый Nissan Gravite достигает примерно 3,9 м в длину при колесной базе 2,63 м. Это не полностью новая модель, а близнец Renault Triber. От собрата он отличается более агрессивным дизайном бамперов, диодной оптикой и иной решеткой радиатора, а также дисками и декором. Модель повышенной проходимости имеет защитный пластиковый обвес, а ее клиренс составляет 182 мм.

Топовая версия получила цифровую панель приборов Фото: Nissan

В салоне кроссовер-минивэн Nissan Gravite выделяется лишь иной отделкой. Авто имеет посадочную формулу 5+2, то есть два задних кресла третьего ряда рассчитаны на детей. Объем багажника составляет 84 л с тремя рядами кресел и 625 л — с двумя.

Базовая комплектация Nissan Gravite 2026 включает бесключевой доступ, 6 подушек безопасности, климат-контроль, камеру с 8-дюймовым тачскрином, парктроник, датчики дождя и света. Топовый вариант добавляет цифровой щиток приборов, диодную подсветку, акустику JBL и видеорегистратор.

Минивэн имеет семь мест Фото: Nissan С двумя рядами кресел объем багажника составляет 625 л. Фото: Nissan

Новый Nissan Gravite оснащен 1,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 72 л. с., который предложат с 5-ступенчатыми механической или роботизированной КПП. Расход топлива составляет 5,1-5,2 л на 100 км. Позже добавят опциональное ГБО.

