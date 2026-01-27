По-богатому: представлен самый роскошный Renault Duster (фото, видео)

Renault Duster получил новую богато оснащенную версию. Кроссовер получил большие дисплеи, панорамную крышу, электрический привод и вентиляцию сидений.

Новый Renault Duster третьего поколения дебютировал в Индии и вскоре там стартует его производство. Местная модификация не только отличается от глобальной, но и стала роскошнее. Ее подробности раскрыли на сайте Renault.

Отличить индийский кроссовер Renault Duster можно, прежде всего, по иным бамперам с серебристой отделкой, а также измененной оптике и декору на кузове.

Важно

В продажу поступает доступный электромобиль Renault стоимостью менее 15 000 евро (фото)

Салон Renault Duster 2026 для Индии изменился более существенно. Кроссовер получил более крупные экраны на передней панели — 10,25-дюймовый цифровой щиток приборов и 10,1-дюймовый центральный тачскрин. Мультимедийную систему дополнили сервисами Google.

Відео дня

Кроссовер будут выпускать в бензиновых и гибридных версиях Фото: Renault

К тому же, авто получило опции, недоступные глобальной модели — панорамную крышу, отделку экокожей, акустику Arkamys, камеры кругового обзора, электропривод сидений и дверей багажника, вентиляцию кресел. К тому же, есть адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе движения и контроль "слепых" зон.

На передней панели установили два больших экрана. Фото: Renault

Новый Renault Duster в Индии предложат с бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (99 л. с.) и 1,3 л (160 л. с.), а также с 1,8-литровой гибридной установкой на 160 сил. А вот полный привод пока недоступен ни для одной из модификаций.

Кстати, Renault и Dacia готовят недорогого конкурента Skoda Octavia.

Также Фокус рассказывал о флагманском кроссовере Renault.