По-багатому: представлено найрозкішніший Renault Duster (фото, відео)

Renault Duster отримав нову багато оснащену версію. Кросовер отримав великі дисплеї, панорамний дах, електрипривід і вентиляцію сидінь.

Новий Renault Duster третього покоління дебютував у Індії і невдовзі там стартує його виробництво. Місцева модифікація не лише відрізняється від глобальної, а й стала розкішнішою. Її подробиці розкрили на сайті Renault.

Відрізнити індійський кросовер Renault Duster можна, передусім, за інакшими бамперами зі сріблястим оздобленням, а також зміненими оптикою і декором на кузові.

Салон Renault Duster 2026 для Індії змінився суттєвіше. Кросовер отримав більші екрани на передній панелі — 10,25-дюймовий цифровий щиток приладів та 10,1-дюймовий центральний тачскрін. Мультимедійну систему доповнили сервісами Google.

Кросовер випускатимуть у бензинових та гібридних версіях Фото: Renault

До того ж, авто отримало опції, недоступні глобальній моделі – панорамний дах, оздоблення екошкірою, акустику Arkamys, камери кругового огляду, електропривід сидінь та дверей багажника, вентиляцію крісел. До того ж, є адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання в смузі руху та контроль "сліпих" зон.

На передній панелі встановили два великих екранм Фото: Renault

Новий Renault Duster в Індії запропонують із бензиновими турбомоторами об’ємом 1,0 л (99 к. с.) і 1,3 л (160 к. с.), а також із 1,8-літровою гібридною установкою на 160 сил. А от повний привід наразі недоступний для жодної з модифікацій.

