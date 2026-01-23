Недорогого конкурента Skoda Octavia від Renault помітили під час випробувань (фото)

Renault Group розробляє недорогу сімейну модель С-класу з робочою назвою C-Neo. Авто випустять під маркою Dacia.

Нова Dacia дебютує у 2026 році, а поки автомобіль засвітився під час тестів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Шпигунські фото підтвердили припущення, що нова Dacia C-Neo – сімейний універсал. Її конкурентами стануть універсали Skoda Octavia, Toyota Corolla та Hyundai i30, проте Dacia буде дешевшою – приблизно від 20 000 євро в базовій версії.

Авто має підвищений кліренс Фото: carscoops.com

Попри камуфляж, можна помітити, що авто вирізняється гранчастим дизайном у дусі нового Duster, а його заднє скло нахилене і прикрите чималим спойлером. Передню частину витримають у стилі сучасних Dacia.

Крім того, видно, що Dacia C-Neo має підвищений кліренс Раніше представники виробника зазначили, що авто буде нагадувати Dacia Sandero Stepway, а отже отримає захисний пластиковий обвіс.

Авто запропонують у бензинових і гібридних версіях, а також із ГБО Фото: carscoops.com

Універсал Dacia C-Neo завдовжки приблизно 4,6 м збудують на платформі CMF-B, як і Duster. У лінійці будуть кілька 1,2-літрових версій – бензинова, "м’який" гібрид та варіант із заводським ГБО. Очікується і повноцінний гібрид.

