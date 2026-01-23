Недорогого конкурента Skoda Octavia от Renault заметили во время испытаний (фото)

Renault Group разрабатывает недорогую семейную модель С-класса с рабочим названием C-Neo. Авто выпустят под маркой Dacia.

Новая Dacia дебютирует в 2026 году, а пока автомобиль засветился во время тестов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Шпионские фото подтвердили предположение, что новая Dacia C-Neo — семейный универсал. Ее конкурентами станут универсалы Skoda Octavia, Toyota Corolla и Hyundai i30, однако Dacia будет дешевле — примерно от 20 000 евро в базовой версии.

Авто имеет повышенный клиренс Фото: carscoops.com

Несмотря на камуфляж, можно заметить, что авто отличается граненым дизайном в духе нового Duster, а его заднее стекло наклонено и прикрыто большим спойлером. Переднюю часть выдержат в стиле современных Dacia.

Кроме того, видно, что Dacia C-Neo имеет повышенный клиренс Ранее представители производителя отметили, что авто будет напоминать Dacia Sandero Stepway, а значит получит защитный пластиковый обвес.

Авто предложат в бензиновых и гибридных версиях, а также с ГБО Фото: carscoops.com

Универсал Dacia C-Neo длиной примерно 4,6 м построят на платформе CMF-B, как и Duster. В линейке будут несколько 1,2-литровых версий — бензиновая, "мягкий" гибрид и вариант с заводским ГБО. Ожидается и полноценный гибрид.

