Ціна $6200 і заводське ГБО: Nissan представив доступний семимісний мінівен-кросовер (фото)

Презентовано новий Nissan Gravite 2026. Доступний сімейний мінівен підвищеної прохідності місткий, непогано оснащений та економічний.

Позашляховий мінівен Nissan Gravite дебютував у Індії, адже саме в цій країні невдовзі стартує його виробництво. Ціна Nissan Gravite стартує з 565 000 рупій ($6200). Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Nissan.

Авто витрачає 5,1-5,2 л/100 км Фото: Nissan

Новий Nissan Gravite сягає приблизно 3,9 м завдовжки при колісній базі 2,63 м. Це не повністю нова модель, а близнюк Renault Triber. Від побратима він відрізняється агресивнішим дизайном бамперів, діодною оптикою та інакшою решітки радіатора, а також дисками та декором. Модель підвищеної прохідності має захисний пластиковий обвіс, а її кліренс становить 182 мм.

Топова версія отримала цифрову панель приладів Фото: Nissan

У салоні кросовер-мінівен Nissan Gravite виділяється лише інакшим оздобленням. Авто має посадкову формулу 5+2, тобто два задні крісла третього ряду розраховані на дітей. Об'єм багажника становить 84 л із трьома рядами крісел і 625 л — із двома.

Базова комплектація Nissan Gravite 2026 включає безключовий доступ, 6 подушок безпеки, клімат-контроль, камеру з 8-дюймовим тачскріном, парктронік, датчики дощу та світла. Топовий варіант додає цифровий щиток приладів, діодне підсвічування, акустику JBL та відеореєстратор.

Мінівен має сім місць Фото: Nissan Із двома рядами крісел об'єм багажника складає 625 л Фото: Nissan

Новий Nissan Gravite оснащений 1,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 72 к. с., який запропонують із 5-ступінчастими механічною або роботизованою КПП. Витрата пального становить 5,1-5,2 л на 100 км. Пізніше додадуть опційне ГБО.

