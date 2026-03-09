Названо лучшее авто года для женщин: это электрический кроссовер (видео)
Объявлен победитель премии Women's World Car Of The Year ("Женский всемирный автомобиль года"). Лучшим стал новый Nissan Leaf.
Электрокроссовер Nissan Leaf стал победителем в конкурсе, в котором приняли участие 55 новых моделей. Об этом сообщается на сайте премии.
Новый Nissan Leaf стал лучшим авто года для женщин благодаря невысокой цене (он дешевле модели 2011 года) и увеличенному запасу хода. К тому же, жюри отметило комфортабельную подвеску, просторный салон и удобство в повседневном использовании.Важно
Кроме того, Nissan Leaf стал лучшим городским авто для женщин. Награды получили и победители в других категориях:
- лучший большой автомобиль — Mercedes-Benz CLA;
- лучший эксклюзивный автомобиль — Lamborghini Temerario;
- лучший компактный кроссовер — Skoda Elroq;
- лучший большой кроссовер — Hyundai Ioniq 9;
- лучший внедорожник — Toyota 4Runner.
Премия Women's World Car Of The Year вручается с 2010 года. Лучшие авто для женщин определяет жюри из 86 журналисток, которые представляют 55 стран мира. В прошлом году победителем конкурса стал кроссовер Hyundai Santa Fe.
Между прочим, недавно объявили претендентов на звание лучшего авто в мире за 2026 год.
Также Фокус рассказывал о лучших авто года в США.