Объявлены претенденты на звание лучшего авто 2026 года в Украине (фото)
Объявлены финалисты акции "Автомобиль года в Украине 2026". За победу поборются 10 моделей, 9 из которых — авто повышенной проходимости.
Десятку претендентов на звание лучшего авто года в Украине выбрало общественное жюри — автолюбители, принявшие участие в онлайн голосовании. Об этом сообщается на сайте акции.
В этом году финалистов конкурса "Автомобиль года в Украине" выбрали из более чем четырех десятков моделей-претендентов. Примечательно, что 9 авто из 10 — кроссоверы и внедорожники. Исключение составляет лишь новый Audi A6, доступный в кузовах седан и универсал.
Финалисты акции "Автомобиль года в Украине 2026":
- Audi A6;
- BMW iX ;
- Chery Tiggo 4 Hybrid;
- Cupra Formentor;
- Mercedes-Benz G 580 EQ;
- Peugeot 3008;
- Renault Duster;
- Skoda Enyaq;
- Subaru Forester;
- Volvo XC90.
Эти модели вскоре испытает и оценит экспертное жюри — ведущие отечественные автожурналисты и блогеры. Лучшие авто года в Украине определят по сумме баллов от общественности и экспертов.
Акция "Автомобиль года в Украине" проводится с 2001 года. В прошлом году победителем стал кроссовер Skoda Kodiaq.
