Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Авто

Объявлены претенденты на звание лучшего авто 2026 года в Украине (фото)

авто года в Украине
За звание лучшего авто года в Украине поборются 10 моделей

Объявлены финалисты акции "Автомобиль года в Украине 2026". За победу поборются 10 моделей, 9 из которых — авто повышенной проходимости.

Десятку претендентов на звание лучшего авто года в Украине выбрало общественное жюри — автолюбители, принявшие участие в онлайн голосовании. Об этом сообщается на сайте акции.

В этом году финалистов конкурса "Автомобиль года в Украине" выбрали из более чем четырех десятков моделей-претендентов. Примечательно, что 9 авто из 10 — кроссоверы и внедорожники. Исключение составляет лишь новый Audi A6, доступный в кузовах седан и универсал.

Финалисты Автомобиль Года в Украине
Подавляющее большинство финалистов являются авто повышенной проходимости

Финалисты акции "Автомобиль года в Украине 2026":

  • Audi A6;
  • BMW iX ;
  • Chery Tiggo 4 Hybrid;
  • Cupra Formentor;
  • Mercedes-Benz G 580 EQ;
  • Peugeot 3008;
  • Renault Duster;
  • Skoda Enyaq;
  • Subaru Forester;
  • Volvo XC90.
Важно
Качественные и надежные: американские эксперты назвали лучшие авто года (фото)
Качественные и надежные: американские эксперты назвали лучшие авто года (фото)

Эти модели вскоре испытает и оценит экспертное жюри — ведущие отечественные автожурналисты и блогеры. Лучшие авто года в Украине определят по сумме баллов от общественности и экспертов.

Відео дня

Акция "Автомобиль года в Украине" проводится с 2001 года. В прошлом году победителем стал кроссовер Skoda Kodiaq.

Между прочим, недавно объявили претендентов на звание лучшего авто года в мире.

Также Фокус сообщал, что лучшим авто года в Европе стал новый Mercedes.