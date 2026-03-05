Объявлены претенденты на звание лучшего авто 2026 года в Украине (фото)

Объявлены финалисты акции "Автомобиль года в Украине 2026". За победу поборются 10 моделей, 9 из которых — авто повышенной проходимости.

Десятку претендентов на звание лучшего авто года в Украине выбрало общественное жюри — автолюбители, принявшие участие в онлайн голосовании. Об этом сообщается на сайте акции.

В этом году финалистов конкурса "Автомобиль года в Украине" выбрали из более чем четырех десятков моделей-претендентов. Примечательно, что 9 авто из 10 — кроссоверы и внедорожники. Исключение составляет лишь новый Audi A6, доступный в кузовах седан и универсал.

Подавляющее большинство финалистов являются авто повышенной проходимости

Финалисты акции "Автомобиль года в Украине 2026":

Audi A6;

BMW iX ;

Chery Tiggo 4 Hybrid;

Cupra Formentor;

Mercedes-Benz G 580 EQ;

Peugeot 3008;

Renault Duster;

Skoda Enyaq;

Subaru Forester;

Volvo XC90.

Эти модели вскоре испытает и оценит экспертное жюри — ведущие отечественные автожурналисты и блогеры. Лучшие авто года в Украине определят по сумме баллов от общественности и экспертов.

Акция "Автомобиль года в Украине" проводится с 2001 года. В прошлом году победителем стал кроссовер Skoda Kodiaq.

