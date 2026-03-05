Оголошено претендентів на звання кращого авто 2026 року в Україні (фото)
Оголошено фіналістів акції "Автомобіль року в Україні 2026". За перемогу поборються 10 моделей, 9 з яких — авто підвищеної прохідності.
Десятку претендентів на звання кращого авто року в Україні обрало громадське журі — автолюбителі, які взяли участь в онлайн голосуванні. Про це повідомляється на сайті акції.
Цьогоріч фіналістів конкурсу "Автомобіль року в Україні" обрали з понад чотирьох десятків моделей-претендентів. Примітно, що 9 авто із 10 — кросовери та позашляховики. Виняток становить лише новий Audi A6, доступний у кузовах седан та універсал.
Фіналісти акції "Автомобіль року в Україні 2026":
- Audi A6;
- BMW iX ;
- Chery Tiggo 4 Hybrid;
- Cupra Formentor;
- Mercedes-Benz G 580 EQ;
- Peugeot 3008;
- Renault Duster;
- Skoda Enyaq;
- Subaru Forester;
- Volvo XC90.
Ці моделі незабаром випробує та оцінить експертне журі — провідні вітчизняні автожурналісти та блогери. Кращі авто року в Україні визначать за сумою балів від громадськості та експертів.
Акцію "Автомобіль року в Україні" проводять із 2001 року. Торік переможцем став кросовер Skoda Kodiaq.
Між іншим, нещодавно оголосили претендентів на звання кращого авто року у світі.
Також Фокус повідомляв, що кращим авто року в Європі став новий Mercedes.