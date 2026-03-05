Оголошено претендентів на звання кращого авто 2026 року в Україні (фото)

Оголошено фіналістів акції "Автомобіль року в Україні 2026". За перемогу поборються 10 моделей, 9 з яких — авто підвищеної прохідності.

Десятку претендентів на звання кращого авто року в Україні обрало громадське журі — автолюбителі, які взяли участь в онлайн голосуванні. Про це повідомляється на сайті акції.

Цьогоріч фіналістів конкурсу "Автомобіль року в Україні" обрали з понад чотирьох десятків моделей-претендентів. Примітно, що 9 авто із 10 — кросовери та позашляховики. Виняток становить лише новий Audi A6, доступний у кузовах седан та універсал.

Переважна більшість фіналістів є авто підвищеної прохідності

Фіналісти акції "Автомобіль року в Україні 2026":

Audi A6;

BMW iX ;

Chery Tiggo 4 Hybrid;

Cupra Formentor;

Mercedes-Benz G 580 EQ;

Peugeot 3008;

Renault Duster;

Skoda Enyaq;

Subaru Forester;

Volvo XC90.

Ці моделі незабаром випробує та оцінить експертне журі — провідні вітчизняні автожурналісти та блогери. Кращі авто року в Україні визначать за сумою балів від громадськості та експертів.

Акцію "Автомобіль року в Україні" проводять із 2001 року. Торік переможцем став кросовер Skoda Kodiaq.

Між іншим, нещодавно оголосили претендентів на звання кращого авто року у світі.

Також Фокус повідомляв, що кращим авто року в Європі став новий Mercedes.