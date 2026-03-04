Електромобілі — у тренді: названо претендентів на звання кращого авто року у світі (фото)

Оголошено фіналістів премії World Car of the Year ("Всесвітній автомобіль року"). Більшість претендентів на перемогу — електрокари

У фінал конкурсу World Car of the Year пройшли три моделі, дві з яких є електромобілями. Про це повідомляється на сайті премії.

BMW iX3 Фото: BMW

За звання кращого авто року у світі поборються BMW iX3, Hyundai Palisade і Nissan Leaf. Примітно, що BMW та Nissan разом із Mercedes CLA також є претендентами на звання кращого електромобіля року.

У категорії преміальних авто фіналістами є електрокари Cadillac Vistiq, Lucid Gravity та Volvo ES90. За перемогу в сегменті спортивних моделей змагатимуться BMW M2 CS, Chevrolet Corvette E-Ray і Hyundai Ioniq 6 N.

Hyundai Palisade Фото: Hyundai

Фіналісти у класі міських авто — Chevrolet Spark EUV, Hyundai Venue та Nio Firefly. А на нагороду за кращий дизайн претендують електрокари Kia PV5, Mazda 6e/EZ-6 та Volvo ES90.

Кращі авто року оголосять 1 квітня на автошоу в Нью-Йорку. Їх обере журі з 98 автожурналістів, які представляють 33 країни.

Nissan Leaf Фото: Nissan

Конкурс World Car of the Year проводять із 2004 року. Торік переможцем став електрокросовер Kia EV3.

Раніше Фокус розповідав про найкращі недорогі електромобілі 2026 року.

Також ми писали про найпопулярніші нові авто в Україні.