Без електрокарів: які автомобілі найчастіше купують українці в 2026 році (фото)

Уподобання українських автолюбителів різко змінилися в 2026 році. Попит на електрокари обвалився і тепер найбільше купують бензинові кросовери.

За лютий 2026 року в Україні продали 4,4 тис. нових легкових авто і переважна більшість із них були кросоверами. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Renault Duster опустився на другу позицію Фото: Renault

У топ 10 лідерів українського авторинку потрапили лише моделі підвищеної прохідності. Примітно, що на ці авто припадає 42% усіх продажів у лютому.

До десятки кращих уперше за тривалий час не потрапив жоден електрокар. Попит на них різко впав після скасування пільг при розмитненні.

У лідери вийшов кросовер Toyota RAV4 (372 проданих авто), який потіснив на друге місце Renault Duster (334). Третім став рамний позашляховик Toyota Land Cruiser Prado (229 авто).

Найпопулярніші авто в Україні за лютий 2026 року:

Toyota RAV4 — 372 проданих авто. Renault Duster — 334 од. Toyota Land Cruiser Prado — 229 од. Hyundai Tucson — 189 од. Mazda CX-5 — 166 од. Skoda Kodiaq — 129 од. Volkswagen Touareg — 127 од. Skoda Karoq — 117 од. Suzuki SX4 — 72 од. Nissan X-Trail — 71 од.

