Без електрокарів: які автомобілі найчастіше купують українці в 2026 році (фото)
Уподобання українських автолюбителів різко змінилися в 2026 році. Попит на електрокари обвалився і тепер найбільше купують бензинові кросовери.
За лютий 2026 року в Україні продали 4,4 тис. нових легкових авто і переважна більшість із них були кросоверами. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".
У топ 10 лідерів українського авторинку потрапили лише моделі підвищеної прохідності. Примітно, що на ці авто припадає 42% усіх продажів у лютому.
До десятки кращих уперше за тривалий час не потрапив жоден електрокар. Попит на них різко впав після скасування пільг при розмитненні.
У лідери вийшов кросовер Toyota RAV4 (372 проданих авто), який потіснив на друге місце Renault Duster (334). Третім став рамний позашляховик Toyota Land Cruiser Prado (229 авто).
Найпопулярніші авто в Україні за лютий 2026 року:
- Toyota RAV4 — 372 проданих авто.
- Renault Duster — 334 од.
- Toyota Land Cruiser Prado — 229 од.
- Hyundai Tucson — 189 од.
- Mazda CX-5 — 166 од.
- Skoda Kodiaq — 129 од.
- Volkswagen Touareg — 127 од.
- Skoda Karoq — 117 од.
- Suzuki SX4 — 72 од.
- Nissan X-Trail — 71 од.
