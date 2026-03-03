Без электрокаров: какие автомобили чаще всего покупают украинцы в 2026 году (фото)

Предпочтения украинских автолюбителей резко изменились в 2026 году. Спрос на электрокары обвалился и теперь больше всего покупают бензиновые кроссоверы.

За февраль 2026 года в Украине продали 4,4 тыс. новых легковых авто и подавляющее большинство из них были кроссоверами. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Renault Duster опустился на вторую позицию Фото: Renault

В топ 10 лидеров украинского авторынка попали только модели повышенной проходимости. Примечательно, что на эти авто приходится 42% всех продаж в феврале.

В десятку лучших впервые за долгое время не попал ни один электрокар. Спрос на них резко упал после отмены льгот при растаможке.

В лидеры вышел кроссовер Toyota RAV4 (372 проданных авто), который потеснил на второе место Renault Duster (334). Третьим стал рамный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (229 авто).

Самые популярные авто в Украине за февраль 2026 года:

Toyota RAV4 — 372 проданных авто. Renault Duster — 334 ед. Toyota Land Cruiser Prado — 229 ед. Hyundai Tucson — 189 ед. Mazda CX-5 — 166 ед. Skoda Kodiaq — 129 ед. Volkswagen Touareg — 127 ед. Skoda Karoq — 117 ед. Suzuki SX4 — 72 ед. Nissan X-Trail — 71 ед.

Между прочим, на украинский рынок вышел флагманский электромобиль Volvo с запасом хода более 650 км.

Также Фокус рассказывал о новом доступном внедорожнике Toyota.