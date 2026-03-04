Электромобили — в тренде: названы претенденты на звание лучшего авто года в мире (фото)

Объявлены финалисты премии World Car of the Year ("Всемирный автомобиль года"). Большинство претендентов на победу — электрокары

В финал конкурса World Car of the Year прошли три модели, две из которых являются электромобилями. Об этом сообщается на сайте премии.

BMW iX3 Фото: BMW

За звание лучшего авто года в мире поборются BMW iX3, Hyundai Palisade и Nissan Leaf. Примечательно, что BMW и Nissan вместе с Mercedes CLA также являются претендентами на звание лучшего электромобиля года.

В категории премиальных авто финалистами являются электрокары Cadillac Vistiq, Lucid Gravity и Volvo ES90. За победу в сегменте спортивных моделей будут соревноваться BMW M2 CS, Chevrolet Corvette E-Ray и Hyundai Ioniq 6 N.

Hyundai Palisade Фото: Hyundai

Финалисты в классе городских авто — Chevrolet Spark EUV, Hyundai Venue и Nio Firefly. А на награду за лучший дизайн претендуют электрокары Kia PV5, Mazda 6e/EZ-6 и Volvo ES90.

Відео дня

Важно

Качественные и надежные: американские эксперты назвали лучшие авто года (фото)

Лучшие авто года объявят 1 апреля на автошоу в Нью-Йорке. Их выберет жюри из 98 автожурналистов, представляющих 33 страны.

Nissan Leaf Фото: Nissan

Конкурс World Car of the Year проводится с 2004 года. В прошлом году победителем стал электрокроссовер Kia EV3.

Ранее Фокус рассказывал о лучших недорогих электромобилях 2026 года.

Также мы писали о самых популярных новых авто в Украине.