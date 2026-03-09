Названо краще авто року для жінок: це електричний кросовер (відео)

Оголошено переможця премії Women's World Car Of The Year ("Жіночий всесвітній автомобіль року"). Найкращим став новий Nissan Leaf.

Електрокросовер Nissan Leaf став переможцем у конкурсі, в якому взяли участь 55 нових моделей. Про це повідомляється на сайті премії.

Новий Nissan Leaf став кращим авто року для жінок завдяки невисокій ціні (він дешевший за модель 2011 року) та збільшеному запасу ходу. До того ж, журі відзначило комфортабельну підвіску, просторий салон та зручність у повсякденному використанні.

Крім того, Nissan Leaf став кращим міським авто для жінок. Нагороди отримали і переможці в інших категоріях:

найкращий великий автомобіль — Mercedes-Benz CLA;

найкращий ексклюзивний автомобіль — Lamborghini Temerario;

найкращий компактний кросовер — Skoda Elroq;

найкращий великий кросовер — Hyundai Ioniq 9;

найкращий позашляховик — Toyota 4Runner.

Премію Women's World Car Of The Year вручають із 2010 року. Кращі авто для жінок визначає журі з 86 журналісток, які репрезентують 55 країн світу. Торік переможцем конкурсу став кросовер Hyundai Santa Fe.

