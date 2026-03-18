Запас хода — 750 км: Audi показала мощный электрический аналог Q8 за $35 000 (фото, видео)

Представлен новый электромобиль Audi E7X. Недорогой семейный кроссовер получил силовые установки мощностью до 670 сил, а его запас хода достигает 750 км.

На данный момент провели онлайн презентацию Audi E7X, а полноценно электрокроссовер дебютирует в апреле на автошоу в Пекине. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Audi E7X — второй (после универсала Audi E5 Sportback) представитель линейки недорогих электрокаров, которые выпускают в Китае совместно с концерном SAIC. Особенность этих моделей — отсутствие эмблемы с четырьмя кольцами. Цена Audi E7X на китайском рынке составит примерно $35 000.

Электромобиль Audi E7X внешне почти не изменился по сравнению с прошлогодним предсерийным концептом. Своим силуэтом он напоминает кроссовер Audi Q8, но отличается более футуристичным дизайном передней и задней части с оригинальными диодными фарами.

В профиль электрокар напоминает Audi Q8 Фото: Audi

Размеры Audi E7X 2026:

длина — 5049 мм;

ширина — 1997 мм;

высота — 1710 мм;

колесная база — 3060 мм;

масса — 2584 кг.

Салон Audi E7X пока держат в секрете, зато известны детали комплектации. Для электрокара предложат 21-дюймовые диски, систему полуавтономного движения с лидаром и камеры вместо зеркал.

Запас хода электрокроссовера достигает 750 км Фото: Audi

Электрокроссовер Audi E7X дебютировал в заднеприводном 402-сильном и полноприводном 670-сильном вариантах. Более мощная версия стартует до 100 км/ч за 3,97 с и развивает 230 км/ч.

С батареей емкостью 109 кВт∙ч запас хода составляет 660 км с полным приводом и 751 км — с задним. 900-вольтовое электрооборудование обеспечивает быструю зарядку.

