Доступный премиум: Audi выпустила большой седан по цене Camry (фото)

Седан Audi A6 2026 получил удлиненную модификацию L. Она оказалась значительно дешевле стандартного варианта модели.

Новый Audi A6L презентовали в Китае, ведь именно там на совместном предприятии FAW-Audi выпускают седан. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Удлиненная модель сохранила дизайн с плавными формами кузова Фото: CarNewsChina

Цена Audi A6L снижена и в Китае стартует с 323 000 юаней ($46 740) — на уровне Toyota Camry в богатой комплектации. Он существенно дешевле, чем стандартный "короткий" Audi A6 2026 на европейском рынке.

Седан Audi A6L сохраняет дизайн стандартной модели с плавными обводами кузова, однако его длина выросла на 210 мм. Примечательно, что удлинили как задние двери, так и багажник.

Седан предлагают в бензиновых и гибридных версиях Фото: CarNewsChina

Габариты Audi A6L 2026:

длина — 5142 мм;

ширина — 1887 мм;

высота — 1464 мм;

колесная база — 3066 мм.

На передней панели установили три экрана Фото: CarNewsChina

Увеличенные размеры сделали новый Audi A6L более просторным, однако компоновка салона не изменилась. На передней панели установлены три экрана.

Седан Audi A6L 2026 предлагается с бензиновыми турбомоторами объемом 2,0 л (204 и 272 л. с.), а также в двух гибридных модификациях — 2,0-литровой 296-сильной и 3,0-литровой 390-сильной. Разгон до 100 км/ч занимает от 4,6 до 8 с.

Audi A6L стал просторнее внутри Фото: CarNewsChina

Модель оснастили 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями, а привод может быть передним или полным. За доплату доступна пневмоподвеска.

Кстати, вскоре у этого седана появится более просторный собрат — большой универсал Audi A7L.

