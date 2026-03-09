Цена $12 000 и богатая комплектация: презентован новый Hyundai Accent 2026 (фото, видео)

Представлен новый Hyundai Accent 2026. Недорогое компактное авто неплохо оснащено и имеет большой багажник.

Седан Hyundai Accent прошел модернизацию и дебютировал в Индии, где модель известна под названием Verna. Его подробности раскрыли на сайте южнокорейского автопроизводителя.

Hyundai Accent шестого поколения уже не продается в Украине, однако он представлен на многих рынках под разными названиями. Модель выпускается в Индии и Вьетнаме. Цена Hyundai Accent 2026 составляет от 1 098 400 до 1 825 400 рупий ($11 910 — 19 800).

Авто отличается оригинальным рубленым дизайном Фото: Hyundai

Новый Hyundai Accent/Verna 2026 года сохранил футуристический рубленый дизайн, однако получил новую решетку радиатора, измененную оптику и другие бамперы. Кроме того, теперь предлагают колесные диски свежего дизайна и заднее антикрыло.

Седану доступно заднее антикрыло Фото: Hyundai

В салоне Hyundai Accent 2026 заменили руль и часть переключателей на передней панели. Кроме того, обновили графику цифрового щитка приборов. Компактный 4,5-метровый седан имеет большой 528-литровый багажник.

В салоне заменили руль и переключатели Фото: Hyundai

Кроме того, расширили комплектацию Hyundai Accent — появились акустика Bose, электропривод кресла переднего пассажира и встроенный видеорегистратор. Также топовая версия модели имеет люк, вентиляцию сидений, электропривод крышки багажника и камеры кругового обзора.

Комплектация авто расширена Фото: Hyundai

Седан Hyundai Accent 2026 сохранил 1,5-литровые бензиновые двигатели — 115-сильный атмосферный и 160-сильный с турбонаддувом. В первом случае авто комплектуют 6-ступенчатой механической КПП или вариатором, во втором — 7-ступенчатым роботом и двумя сцеплениями.

