Цена $13 800 и расход 5,9 л на 100 км: Nissan показал доступный семейный седан (фото)

Представлен седан Nissan Sylphy нового поколения. Недорогой седан отличается дизайном в духе электрокара Leaf и имеет экономичный двигатель.

Новый Nissan Sylphy 2026 дебютировал в Китае, ведь это одна из стран, где выпускается модель. Регулярная цена Nissan Sylphy стартует со 104 900 юаней ($15 200), однако авто из лимитированной первой партии стоят от 94 900 юаней ($13 800). Об этом сообщает сайт Autohome.

Авто расходует 5,9 л на 100 км Фото: autohome.com.cn

Как и раньше, Sylphy не является самостоятельной моделью — это более дешевый вариант Nissan Sentra. Поскольку недавно представили новую Sentra, то теперь пришло время для смены поколений его брата-близнеца.

Два авто идентичны внешне — отличаются обтекаемым силуэтом с аркообразной крышей и имеют переднюю часть в духе нового Nissan Leaf. Седан Nissan Sylphy достигает 4,65 м в длину при колесной базе 2,71 м, а объем его багажника составляет 572 л.

На передней панели установили два экрана Фото: autohome.com.cn

В салоне Nissan Sylphy 2026 также повторяет Sentra — получил двухспицевый руль, два 12,3-дюймовых экрана и сенсорные кнопки. Впрочем, у него иная мультимедийная система и несколько беднее оснащение. Топовая версия имеет бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камеру, люк и электропривод кресла водителя.

Объем багажника составляет 572 л Фото: autohome.com.cn

Кроме того, седан Nissan Sylphy оснащен более скромным 1,6-литровым двигателем на 135 л. с. С вариатором средний расход топлива составляет 5,9 л на 100 км. Позже ожидается еще более экономичный гибрид e-Power.

