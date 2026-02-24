Ціна $13 800 і витрата 5,9 л на 100 км: Nissan показав доступний сімейний седан (фото)

Представлено седан Nissan Sylphy нового покоління. Недорогий седан вирізняється дизайном у дусі електрокара Leaf та має економічний двигун.

Новий Nissan Sylphy 2026 дебютував у Китаї, адже це одна з країн, де випускають модель. Регулярна ціна Nissan Sylphy стартує з 104 900 юанів ($15 200), проте авто з лімітованої першої партії коштують від 94 900 юанів ($13 800). Про це повідомляє сайт Autohome.

Авто витрачає 5,9 л на 100 км Фото: autohome.com.cn

Як і раніше, Sylphy не є самостійною моделлю — це дешевший варіант Nissan Sentra. Оскільки нещодавно представили новий Sentra, то тепер прийшов час для зміни поколінь його брата-близнюка.

Важливо

Nissan відродить знамениту недорогу модель підвищеної прохідності в зміненому форматі

Два авто ідентичні зовні — вирізняються обтічним силуетом із аркоподібним дахом та мають передню частину в дусі нового Nissan Leaf. Седан Nissan Sylphy сягає 4,65 м завдовжки при колісній базі 2,71 м, а об'єм його багажника складає 572 л.

Відео дня

На передній панелі встановили два екрани Фото: autohome.com.cn

У салоні Nissan Sylphy 2026 також повторює Sentra — отримав двоспицеве кермо, два 12,3-дюймові екрани та сенсорні кнопки. Утім, у нього інакша мультимедійна система і дещо бідніше оснащення. Топова версія має безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, камеру, люк та електропривід крісла водія.

Об'єм багажника становить 572 л Фото: autohome.com.cn

Крім того, седан Nissan Sylphy оснащений скромнішим 1,6-літровим двигуном на 135 к. с. Із варіатором середня витрата пального складає 5,9 л на 100 км. Пізніше очікується ще більш економічний гібрид e-Power.

До речі, нещодавно дебютував семимісний мінівен-кросовер Nissan за $6200 із заводським ГБО.

Також Фокус розповідав про недорогий седан Volkswagen за $15 000.