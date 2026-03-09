Ціна $12 000 і багата комплектація: презентовано новий Hyundai Accent 2026 (фото, відео)

Представлено новий Hyundai Accent 2026. Недороге компактне авто непогано оснащене та має великий багажник.

Седан Hyundai Accent пройшов модернізацію та дебютував у Індії, де модель відома під назвою Verna. Його подробиці розкрили на сайті південнокорейського автовиробника.

Hyundai Accent шостого покоління вже не продають в Україні, проте він представлений на багатьох ринках під різними назвами. Модель випускають в Індії та В'єтнамі. Ціна Hyundai Accent 2026 становить від 1 098 400 до 1 825 400 рупій ($11 910 — 19 800).

Авто вирізняється оригінальним рубаним дизайном Фото: Hyundai

Новий Hyundai Accent/Verna 2026 року зберіг футуристичний рубаний дизайн, проте отримав нову решітку радіатора, змінену оптику та інакші бампери. Крім того, тепер пропонують колісні диски свіжого дизайну та заднє антикрило.

Седану доступне заднє антикрило Фото: Hyundai

У салоні Hyundai Accent 2026 замінили кермо та частину перемикачів на передній панелі. Крім того, оновили графіку цифрового щитка приладів. Компактний 4,5-метровий седан має великий 528-літровий багажник.

У салоні замінили кермо та перемикачі Фото: Hyundai

Крім того, розширили комплектацію Hyundai Accent — з'явилися акустика Bose, електропривід крісла переднього пасажира і вбудований відеореєстратор. Також топова версія моделі має люк, вентиляцію сидінь, електропривід кришки багажника і камери кругового огляду.

Комплектація авто розширена Фото: Hyundai

Седан Hyundai Accent 2026 зберіг 1,5-літрові бензинові двигуни — 115-сильний атмосферний та 160-сильний із турбонаддувом. У першому випадку авто комплектують 6-ступінчастою механічною КПП або варіатором, у другому — 7-ступінчастим роботом і двома зчепленнями.

