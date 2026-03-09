Ціна $12 000 і багата комплектація: презентовано новий Hyundai Accent 2026 (фото, відео)
Представлено новий Hyundai Accent 2026. Недороге компактне авто непогано оснащене та має великий багажник.
Седан Hyundai Accent пройшов модернізацію та дебютував у Індії, де модель відома під назвою Verna. Його подробиці розкрили на сайті південнокорейського автовиробника.
Hyundai Accent шостого покоління вже не продають в Україні, проте він представлений на багатьох ринках під різними назвами. Модель випускають в Індії та В'єтнамі. Ціна Hyundai Accent 2026 становить від 1 098 400 до 1 825 400 рупій ($11 910 — 19 800).
Новий Hyundai Accent/Verna 2026 року зберіг футуристичний рубаний дизайн, проте отримав нову решітку радіатора, змінену оптику та інакші бампери. Крім того, тепер пропонують колісні диски свіжого дизайну та заднє антикрило.
У салоні Hyundai Accent 2026 замінили кермо та частину перемикачів на передній панелі. Крім того, оновили графіку цифрового щитка приладів. Компактний 4,5-метровий седан має великий 528-літровий багажник.Важливо
Крім того, розширили комплектацію Hyundai Accent — з'явилися акустика Bose, електропривід крісла переднього пасажира і вбудований відеореєстратор. Також топова версія моделі має люк, вентиляцію сидінь, електропривід кришки багажника і камери кругового огляду.
Седан Hyundai Accent 2026 зберіг 1,5-літрові бензинові двигуни — 115-сильний атмосферний та 160-сильний із турбонаддувом. У першому випадку авто комплектують 6-ступінчастою механічною КПП або варіатором, у другому — 7-ступінчастим роботом і двома зчепленнями.
