Ціна $12 000 і багата комплектація: презентовано новий Hyundai Accent 2026 (фото, відео)

Hyundai Accent
Hyundai Accent 2026 пізнається за зміненими решіткою радіатора, фарами і бампером | Фото: Hyundai

Представлено новий Hyundai Accent 2026. Недороге компактне авто непогано оснащене та має великий багажник.

Седан Hyundai Accent пройшов модернізацію та дебютував у Індії, де модель відома під назвою Verna. Його подробиці розкрили на сайті південнокорейського автовиробника.

Hyundai Accent шостого покоління вже не продають в Україні, проте він представлений на багатьох ринках під різними назвами. Модель випускають в Індії та В'єтнамі. Ціна Hyundai Accent 2026 становить від 1 098 400 до 1 825 400 рупій ($11 910 — 19 800).

Hyundai Accent 2026
Авто вирізняється оригінальним рубаним дизайном
Фото: Hyundai

Новий Hyundai Accent/Verna 2026 року зберіг футуристичний рубаний дизайн, проте отримав нову решітку радіатора, змінену оптику та інакші бампери. Крім того, тепер пропонують колісні диски свіжого дизайну та заднє антикрило.

новий Hyudai Verna
Седану доступне заднє антикрило
Фото: Hyundai

У салоні Hyundai Accent 2026 замінили кермо та частину перемикачів на передній панелі. Крім того, оновили графіку цифрового щитка приладів. Компактний 4,5-метровий седан має великий 528-літровий багажник.

Салон Hyundai Accent 2026
У салоні замінили кермо та перемикачі
Фото: Hyundai
Крім того, розширили комплектацію Hyundai Accent — з'явилися акустика Bose, електропривід крісла переднього пасажира і вбудований відеореєстратор. Також топова версія моделі має люк, вентиляцію сидінь, електропривід кришки багажника і камери кругового огляду.

Салон Hyundai Accent
Комплектація авто розширена
Фото: Hyundai

Седан Hyundai Accent 2026 зберіг 1,5-літрові бензинові двигуни — 115-сильний атмосферний та 160-сильний із турбонаддувом. У першому випадку авто комплектують 6-ступінчастою механічною КПП або варіатором, у другому — 7-ступінчастим роботом і двома зчепленнями.

