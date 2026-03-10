Доступний преміум: Audi випустила великий седан за ціною Camry (фото)

Седан Audi A6 2026 отримав подовжену модифікацію L. Вона виявилася значно дешевшою за стандартний варіант моделі.

Новий Audi A6L презентували в Китаї, адже саме там на спільному підприємстві FAW-Audi випускають седан. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Подовжена модель зберегла дизайн із плавними формами кузова Фото: CarNewsChina

Ціна Audi A6L знижена і в Китаї стартує з 323 000 юанів ($46 740) — на рівні Toyota Camry в багатій комплектації. Він суттєво дешевший, аніж стандартний "короткий" Audi A6 2026 на європейському ринку.

Седан Audi A6L зберігає дизайн стандартної моделі з плавними обводами кузова, проте його довжина зросла на 210 мм. Примітно, що подовжили як задні двері, так і багажник.

Седан пропонують у бензинових та гібридних версіях Фото: CarNewsChina

Габарити Audi A6L 2026:

довжина — 5142 мм;

ширина — 1887 мм;

висота — 1464 мм;

колісна база — 3066 мм.

На передній панелі встановили три екрани Фото: CarNewsChina

Збільшені розміри зробили новий Audi A6L просторішим, проте компонування салону не змінилося. На передній панелі встановлено три екрани.

Відео дня

Важливо

Сімейний суперкар: українці виконали яскравий тюнінг найшвидшого у світі універсала (фото)

Седан Audi A6L 2026 пропонують із бензиновими турбомоторами об'ємом 2,0 л (204 і 272 к. с.), а також у двох гібридних модифікаціях — 2,0-літровій 296-сильній та 3,0-літровій 390-сильній. Розгін до 100 км/год займає від 4,6 до 8 с.

Audi A6L став просторішим усередині Фото: CarNewsChina

Модель оснастили 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями, а привід може бути переднім або повним. За доплату доступна пневмопідвіска.

До речі, невдовзі в цього седана з'явиться просторіший побратим — великий універсал Audi A7L.

Також Фокус розповідав про новий седан Hyundai Accent за $12 000.