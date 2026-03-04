Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Авто

Найбільший в історії: новий сімейний універсал Audi A7 вперше потрапив на фото

Audi A7
Новий Audi A7L Avant стане найбільшим універсалом марки | Фото: carscoops.com

В інтернет потрапили фото Audi A7L Avant. Великий сімейний універсал комплектуватимуть бензиновими турбомоторами обємом 2,0 і 3,0 л.

Новий Audi A7L Avant презентують до кінця весни і випускатимуть в Китаї на спільному підприємстві з концерном SAIC. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Audi A7L Avant
Audi A7L Avant помітили під час тестів
Фото: carscoops.com

Audi A7 більше не продають у Європі та Америці, проте в Китаї модель залишилася і навіть змінила покоління. Утім, вона зовсім не схожа на своїх попередників.

Важливо
Агресивний дизайн і 639 сил: представлено новий Audi RS5 2026 (фото)
Агресивний дизайн і 639 сил: представлено новий Audi RS5 2026 (фото)

На світлинах універсал Audi A7L Avant місцями обклеєний камуфляжем, проте частково його зовнішність усе ж розсекретили. Авто вирізняється елегантним обтічним дизайном із плавними формами кузова та великим кутом нахилу задніх стійок даху.

Фото: autohome.com.cn

Решітка радіатора, фари і ліхтарі Audi A7L – фактично такі ж, як у нового A6. У цьому немає нічого дивного, адже тепер A7 – подовжений варіант Audi A6. Очікується, що п’ятиметрове авто стане найбільшим універсалом в історії марки.

Відео дня
новий Audi A7
Авто комплектуватимуть бензиновими турбомоторами
Фото: autohome.com.cn

Новий Audi A7L Avant комплектуватимуть бензиновими турбомоторами об’ємом 2,0 та 3,0 л. Обидві версії отримають 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями S tronic та повний привід Quattro.

До речі, нещодавно в Києві бачили новий спортивний кросовер Audi.

Також Фокус писав про непримітний універсал Audi короля Чарльза ІІІ.