Найбільший в історії: новий сімейний універсал Audi A7 вперше потрапив на фото

В інтернет потрапили фото Audi A7L Avant. Великий сімейний універсал комплектуватимуть бензиновими турбомоторами обємом 2,0 і 3,0 л.

Новий Audi A7L Avant презентують до кінця весни і випускатимуть в Китаї на спільному підприємстві з концерном SAIC. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Audi A7L Avant помітили під час тестів Фото: carscoops.com

Audi A7 більше не продають у Європі та Америці, проте в Китаї модель залишилася і навіть змінила покоління. Утім, вона зовсім не схожа на своїх попередників.

Важливо

Агресивний дизайн і 639 сил: представлено новий Audi RS5 2026 (фото)

На світлинах універсал Audi A7L Avant місцями обклеєний камуфляжем, проте частково його зовнішність усе ж розсекретили. Авто вирізняється елегантним обтічним дизайном із плавними формами кузова та великим кутом нахилу задніх стійок даху.

Решітка радіатора, фари і ліхтарі Audi A7L – фактично такі ж, як у нового A6. У цьому немає нічого дивного, адже тепер A7 – подовжений варіант Audi A6. Очікується, що п’ятиметрове авто стане найбільшим універсалом в історії марки.

Відео дня

Авто комплектуватимуть бензиновими турбомоторами Фото: autohome.com.cn

Новий Audi A7L Avant комплектуватимуть бензиновими турбомоторами об’ємом 2,0 та 3,0 л. Обидві версії отримають 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями S tronic та повний привід Quattro.

До речі, нещодавно в Києві бачили новий спортивний кросовер Audi.

Також Фокус писав про непримітний універсал Audi короля Чарльза ІІІ.