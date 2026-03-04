Самый большой в истории: новый семейный универсал Audi A7 впервые попал на фото

В интернет попали фото Audi A7L Avant. Большой семейный универсал будет комплектоваться бензиновыми турбомоторами объемом 2,0 и 3,0 л.

Новый Audi A7L Avant презентуют до конца весны и будут выпускать в Китае на совместном предприятии с концерном SAIC. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Audi A7L Avant заметили во время тестов Фото: carscoops.com

Audi A7 больше не продается в Европе и Америке, однако в Китае модель осталась и даже сменила поколение. Впрочем, она совсем не похожа на своих предшественников.

На фотографиях универсал Audi A7L Avant местами оклеен камуфляжем, однако частично его внешность все же рассекретили. Авто отличается элегантным обтекаемым дизайном с плавными формами кузова и большим углом наклона задних стоек крыши.

Решетка радиатора, фары и фонари Audi A7L — фактически такие же, как у нового A6. В этом нет ничего удивительного, ведь теперь A7 — удлиненный вариант Audi A6. Ожидается, что пятиметровое авто станет самым большим универсалом в истории марки.

Авто будут комплектовать бензиновыми турбомоторами Фото: autohome.com.cn

Новый Audi A7L Avant будут комплектовать бензиновыми турбомоторами объемом 2,0 и 3,0 л. Обе версии получат 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями S tronic и полный привод Quattro.

