Запас ходу — 750 км: Audi показала потужний електричний аналог Q8 за $35 000 (фото, відео)

Представлено новий електромобіль Audi E7X. Недорогий сімейний кросовер отримав силові установки потужністю до 670 сил, а його запас ходу сягає 750 км.

Наразі провели онлайн презентацію Audi E7X, а повноцінно електрокросовер дебютує у квітні на автошоу в Пекіні. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Audi E7X — другий (після універсала Audi E5 Sportback) представник лінійки недорогих електрокарів, які випускають у Китаї спільно з концерном SAIC. Особливість цих моделей — відсутність емблеми з чотирма кільцями. Ціна Audi E7X на китайському ринку складе приблизно $35 000.

Електромобіль Audi E7X зовні майже не змінився порівняно з торішнім передсерійним концептом. Своїм силуетом він нагадує кросовер Audi Q8, але вирізняється більш футуристичним дизайном передньої і задньої частини з оригінальними діодними фарами.

У профіль електрокар нагадує Audi Q8 Фото: Audi

Розміри Audi E7X 2026:

довжина — 5049 мм;

ширина — 1997 мм;

висота — 1710 мм;

колісна база — 3060 мм;

маса — 2584 кг.

Салон Audi E7X поки тримають у секреті, зате відомі деталі комплектації. Для електрокара запропонують 21-дюймові диски, систему напівавтономного руху з лідаром та камери замість дзеркал.

Запас ходу електрокросовера сягає 750 км Фото: Audi

Електрокросовер Audi E7X дебютував у задньопривідному 402-сильному та повнопривідному 670-сильному варіантах. Потужніша версія стартує до 100 км/год за 3,97 с і розвиває 230 км/год.

Із батареєю ємністю 109 кВт∙год запас ходу складає 660 км із повним приводом та 751 км — із заднім. 900-вольтне електрообладнання забезпечує швидку зарядку.

