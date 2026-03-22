880 сил и 4,3 с до сотни: в Украину привезли электрифицированного собрата Volvo XC90 (фото)

В Украине появился новый Lynk & Co 900. Большой премиальный кроссовер мощностью более 700 сил может преодолеть 220 км на электротяге.

Один из первых Lynk & Co 900 засветился в Киеве. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Фото: Topcars UA

Новый Lynk & Co 900 — флагман премиального подразделения концерна Geely. В Украину его поставляют неофициально из Китая и продают по цене 60-80 тыс. долларов.

Большой 5,2-метровый кроссовер Lynk & Co 900 создан на усовершенствованной платформе Volvo XC90. Авто отличается сдержанным дизайном, однако сохраняет фирменную черту бренда — четыре высоко посаженные фары.

Фото: Topcars UA

Кроссовер Lynk & Co 900 предлагается в шестиместном исполнении, причем кресла всех трех рядов имеют электропривод, а сиденья второго ряда можно развернуть.

Тест-драйв нового Volvo XC60 T8: универсальный вариант

На передней панели установили узкий цифровой щиток приборов и большой 30-дюймовый тачскрин, отдельный монитор доступен и для задних пассажиров. Комплектация также включает панорамную крышу, четырехзонный климат-контроль, парковочный автопилот, холодильник и систему полуавтономного движения.

Фото: Lynk & Co

Новый Lynk & Co 900 в Украине предлагают с 2,0-литровыми полноприводными плагин-гибридными установками на 730 и 884 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 4,3-4,6 с, а максимальная скорость ограничена на 240 км/ч.

Фото: Lynk & Co

С батареей на 52 кВт∙ч плагин-гибрид может проехать до 220 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1350-1443 км. Кроссовер получил пневмоподвеску и управляемые задние колеса.

Между прочим, на украинский рынок вышел флагманский электромобиль Volvo.

Также Фокус рассказывал о редком заряженном Land Rover в Киеве.