880 сил і 4,3 с до сотні: в Україну привезли електрифікованого побратима Volvo XC90 (фото)

В Україні з’явився новий Lynk & Co 900. Великий преміальний кросовер потужністю понад 700 сил може подолати 220 км на електротязі.

Один із перших Lynk & Co 900 засвітився в Києві. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Авто пропонують у надпотужних плагін-гібридних версіях Фото: Topcars UA

Новий Lynk & Co 900 — флагман преміального підрозділу концерну Geely. В Україну його постачають неофіційно з Китаю і продають за ціною 60-80 тис. доларів.

Великий 5,2-метровий кросовер Lynk & Co 900 створений на вдосконаленій платформі Volvo XC90. Авто вирізняється стриманим дизайном, проте зберігає фірмову рису бренду — чотири високо посаджені фари.

Розгін до сотні займає 4,3-4,6 с Фото: Topcars UA

Кросовер Lynk & Co 900 пропонують у шестимісному виконанні, причому крісла всіх трьох рядів мають електропривід, а сидіння другого ряду можна розвернути.

Відео дня

Важливо

На передній панелі встановили вузький цифровий щиток приладів та великий 30-дюймовий тачскрін, окремий монітор доступний і для задніх пасажирів. Комплектація також включає панорамний дах, чотиризонний клімат-контроль, паркувальний автопілот, холодильник і систему напівавтономного руху.

Кросовер отримав великий 30-дюймовий тачскрін Фото: Lynk & Co

Новий Lynk & Co 900 в Україні пропонують із 2,0-літровими повнопривідними плагін-гібридними установками на 730 та 884 к. с. Розгін до 100 км/год займає 4,3-4,6 с, а максимальна швидкість обмежена на 240 км/год.

Крісла другого ряду можна розвернути Фото: Lynk & Co

Із батареєю на 52 кВт∙год плагін-гібрид може проїхати до 220 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1350-1443 км. Кросовер отримав пневмопідвіску та керовані задні колеса.

