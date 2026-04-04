Швидкісний гігант: у Києві засвітився надпотужний позашляховик Cadillac за $250 000 (фото)

У Києві з'явився новий Cadillac Escalade у зарядженій V-версії. Величезний позашляховик із компресорним V8 здатний розігнатися до сотні за 4,5 с.

Новий Cadillac Escalade-V — один із найпотужніших бензинових позашляховиків у світі. Його фото з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a Instagram.

Cadillac Escalade-V ESV сягає 5,75 м завдовжки Фото: Topcars UA

Під капотом Cadillac Escalade-V — 6,2-літровий компресорний V8, який розвиває 691 к. с. та 885 Н∙м. Із 10-ступінчастим автоматом велетенське 2,9-тонне авто стартує до 100 км/год за 4,5 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 200 км/год.

Позашляховик оснастили гальмами Brembo Фото: Topcars UA

Позашляховик оснащений пневмопідвіскою та адаптивними амортизаторами, а сповільнюють його гальма Brembo. Відрізнити версію V можна за чорною решіткою радіатора, тонованою оптикою, обвісом і 22-дюймовими шинами, а інтер'єр оздоблений шкірою і деревом.

На всю ширину передньої панелі розтягнули екран Фото: General Motors

Конкретно це авто — новий Cadillac Escalade 2025 року. У нього оновлена тонка передня оптика, а в салоні встановили екран на всю ширину передньої панелі.

Це подовжена 5,75-метрова версія ESV, хоча і стандартний варіант Cadillac Escalade-V доволі крупний — 5,38 м. Його пропонують у виконанні на 7 або 8 місць.

Доступні версії на 7 і 8 місць Фото: General Motors

Ціна Cadillac Escalade-V ESV у США стартує з $171 000, а в Україні позашляховик коштує понад 250 000 доларів.

