Скоростной гигант: в Киеве засветился сверхмощный внедорожник Cadillac за $250 000 (фото)

В Киеве появился новый Cadillac Escalade в заряженной V-версии. Огромный внедорожник с компрессорным V8 способен разогнаться до сотни за 4,5 с.

Новый Cadillac Escalade-V — один из самых мощных бензиновых внедорожников в мире. Его фото появились на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a Instagram.

Cadillac Escalade-V ESV достигает 5,75 м в длину Фото: Topcars UA

Под капотом Cadillac Escalade-V — 6,2-литровый компрессорный V8, который развивает 691 л.с. и 885 Н∙м. С 10-ступенчатым автоматом гигантское 2,9-тонное авто стартует до 100 км/ч за 4,5 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.

Внедорожник оснастили тормозами Brembo Фото: Topcars UA

Внедорожник оснащен пневмоподвеской и адаптивными амортизаторами, а замедляют его тормоза Brembo. Отличить версию V можно по черной решетке радиатора, тонированной оптике, обвесу и 22-дюймовым шинам, а интерьер отделан кожей и деревом.

На всю ширину передней панели растянули экран на всю ширину Фото: General Motors

Конкретно это авто — новый Cadillac Escalade 2025 года. У него обновленная тонкая передняя оптика, а в салоне установили экран на всю ширину передней панели.

Это удлиненная 5,75-метровая версия ESV, хотя и стандартный вариант Cadillac Escalade-V довольно крупный — 5,38 м. Его предлагают в исполнении на 7 или 8 мест.

Доступны версии на 7 и 8 мест Фото: General Motors

Цена Cadillac Escalade-V ESV в США стартует со $171 000, а в Украине внедорожник стоит более 250 000 долларов.

