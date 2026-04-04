Скоростной гигант: в Киеве засветился сверхмощный внедорожник Cadillac за $250 000 (фото)
В Киеве появился новый Cadillac Escalade в заряженной V-версии. Огромный внедорожник с компрессорным V8 способен разогнаться до сотни за 4,5 с.
Новый Cadillac Escalade-V — один из самых мощных бензиновых внедорожников в мире. Его фото появились на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a Instagram.
Под капотом Cadillac Escalade-V — 6,2-литровый компрессорный V8, который развивает 691 л.с. и 885 Н∙м. С 10-ступенчатым автоматом гигантское 2,9-тонное авто стартует до 100 км/ч за 4,5 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.
Внедорожник оснащен пневмоподвеской и адаптивными амортизаторами, а замедляют его тормоза Brembo. Отличить версию V можно по черной решетке радиатора, тонированной оптике, обвесу и 22-дюймовым шинам, а интерьер отделан кожей и деревом.
Конкретно это авто — новый Cadillac Escalade 2025 года. У него обновленная тонкая передняя оптика, а в салоне установили экран на всю ширину передней панели.Важно
Это удлиненная 5,75-метровая версия ESV, хотя и стандартный вариант Cadillac Escalade-V довольно крупный — 5,38 м. Его предлагают в исполнении на 7 или 8 мест.
Цена Cadillac Escalade-V ESV в США стартует со $171 000, а в Украине внедорожник стоит более 250 000 долларов.
