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Авто

Infiniti відмовляються від своєї найяскравішої моделі на користь кросоверів

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Фото: Nissan | Infiniti Q60 — єдине спортивне купе в лінійці марки

Попит на спортивний Infiniti Q60 знижується останні кілька років. У першому півріччі цього року продано лише приблизно 1 500 цих купе.

Купе Infiniti Q60 знімуть з виробництва до кінця нинішнього року. Єдина спортивна модель японської марки не матиме нового покоління. Про це заявили представники концерну Nissan виданню Car and Driver.

Причиною відмови від Infiniti Q60 є знижений попит на купе. Яскрава спортивна модель з елегантним дизайном і потужним 3,0-літровим турбомотором не може знайти покупців. За 2021 продали трохи більше 3 000 авто, а за першу половину 2022 — приблизно 1 500.

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Спортивну модель випускають з 2016 року
Фото: Nissan

Попит на Infiniti Q60 стабільно падав останні кілька років. З цієї причини раніше вже відмовилися від початкової 2,0-літрової версії та залишили лише 3,0-літрові турбошістки на 300 та 405 к. с.

Останні випущені купе планують розпродати упродовж 2023 року. Почасти наступником моделі стане новий спорткар Nissan Z.

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Топовий варіант Infiniti Q60 оснащений 405-сильною турбошісткою
Фото: Nissan

Зараз в Infiniti переорієнтуються на випуск популярніших і практичніших кросоверів і починають електрифікацію. Цілком можливо, що згодом у лінійці марки з'явиться електричне купе, але поки що єдиною легковою моделлю в лінійці залишається седан Infiniti Q50.

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Нагадаємо, що Infiniti Q60 презентували у 2016 році, як наступника моделі G-Series. Модель спочатку пропонували із заднім і повним приводом. Топовий 405-сильний варіант розганяється до 100 км/год за 5 секунд і розвиває 250 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що в Nissan вирішили відмовитися від свого флагманського седана з тієї ж причини через низький попит.