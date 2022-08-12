Знамените італійське спортивне авто знімають з виробництва

Maserati Ghibli перестануть випускати за два роки й він не отримає наступника. Седан став жертвою оптимізації модельного ряду італійської марки.

У Maserati вирішили відмовлятися від моделі Ghibli. Знаменитий спортивний седан припинять випускати в 2024 році та його нове покоління не планується. Про це стало відомо на сайті The Drive.

Причиною такого рішення є зниження попиту на седани. Покупці у преміум-сегменті все частіше вибирають кросовери й у ціновому сегменті Ghibli вже представлений позашляховий Maserati Grecale.

[ + – ] Maserati Ghibli випускають із 1966 року Фото: carscoops.com

У лінійці італійської марки залишиться лише флагманський представницький седан Maserati Quattroporte. Він з'явиться в 2025 році та стане трохи компактнішим за розмірами, що дозволить йому частково замінити і Ghibli — так модельний ряд оптимізують. Quattroporte буде доступний у гібридному та електричному виконанні, а ось від топового V8 виробництва Ferrari відмовляться з міркувань екології.

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Maserati Ghibli — знакова модель історії італійської марки. Перше її покоління з'явилося ще в 1966 році та стало одним із найшвидших авто у світі. Третя генерація моделі стала седаном бізнес-класу та випускається з 2013 року. Її оснащують двигунами потужністю від 275 до 580 к. с. і топова версія здатна розвинути 326 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що від флагманського седана відмовиться і Nissan. Причина — різке зниження попиту модель.