Знаменитое итальянское спортивное авто снимают с производства

Maserati Ghibli перестанут выпускать через два года и он не получит преемника. Седан стал жертвой оптимизации модельного ряда итальянской марки.

В Maserati приняли решение отказываться от модели Ghibli. Знаменитый спортивный седан прекратят выпускать в 2024 году и его новое поколение не планируется. Об этом стало известно сайту The Drive.

Причиной такого решения является падение спроса на седаны. Покупатели в премиум-сегменте все чаще выбирают кроссоверы и в ценовом сегменте Ghibli уже представлен внедорожный Maserati Grecale.

[ + – ] Maserati Ghibli выпускают с 1966 года Фото: carscoops.com

В линейке итальянской марки останется только флагманский представительский седан Maserati Quattroporte. Он появится в 2025 году и станет немного компактнее по размерам, что позволит ему отчасти заменить и Ghibli — таким образом модельный ряд оптимизируют. Quattroporte будет доступен в гибридном и электрическом исполнении, а вот от топового V8 производства Ferrari откажутся по соображениям экологии.

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Maserati Ghibli – знаковая модель в истории итальянской марки. Первое ее поколение появилось еще в 1966 году и стало одним из самых быстрых авто в мире. Третья генерации модели стала седаном бизнес-класса и выпускается с 2013 года. Ее оснащают моторами мощностью от 275 до 580 л. с. и топовая версия способна развить 326 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что от флагманского седана откажется и Nissan. Причина — резкое снижение спроса на модель.