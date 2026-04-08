Nissan вивів на ринок сімейний електрокросовер за $22 000 із запасом ходу 650 км (фото)

Новий Nissan NX8 2026 надходить у продаж. Доступний сімейний електрокросовер здатен проїхати до 650 км на електротязі.

Кросовер Nissan NX8 почали продавати в Китаї за ціною від 149 900 до 199 900 юанів ($22 000 — 29 200), тобто він доступніший за новий Nissan Leaf. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Запас ходу електрокара сягає 650 км Фото: CarNewsChina

Новий Nissan NX8 — третій представник сімейства недорогих моделей, які випускають у Китаї на спільному підприємстві з Dongfeng. Зовні 4,87-метрове нагадує своїх побратимів Nissan N6 та N7.

У салоні на передній панелі встановили вузький цифровий щиток приладів та два великих екрани, також є проєкція на лобове скло. Мультимедійну систему розробили в Huawei.

На передній панелі встановили три екрани Фото: CarNewsChina

Комплектація Nissan NX8 включає панорамний дах, навігація, паркувальний автопілот, акустику з 25 динаміками, електропривід сидінь, холодильник і систему напівавтономного руху.

Наступник Infiniti FX: Nissan представив стильного доступнішого суперника BMW X6 (відео)

Електромобіль Nissan NX8 випускають у версіях потужністю 292 і 340 сил. Максимальна швидкість обмежена на 180 км/год, а розгін до сотні в топовій версії займає 6,2 с. Із батареєю на 81 кВт∙год запас ходу становить від 580 до 650 км. 800-вольтна архітектура підтримує швидку (потужністю 430 кВт) зарядку на 80% за 12 хвилин.

Передні сидіння оснащені електроприводом Фото: CarNewsChina

Також доступний плагін-гібридний варіант Nissan NX8 із 340-сильним електромотором та 1,5-літровим бензиновим генератором на 148 к. с. Витрата пального становить 4,5 л/100 км, а запас ходу в електричному режимі — до 310 км. Загальний запас ходу на бензині та електротязі — 1450 км.

До речі, нещодавно в Київ привезли новий спорткар Nissan у ретростилі.

Також Фокус розповідав про новий Nissan X-Trail 2026.