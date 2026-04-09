Яркий и недорогой: в Испании дебютировал молодежный электромобиль за 26 000 евро (видео)

В Барселоне презентовали новый CUPRA Raval. Недорогой компактный электрокар стартует до сотни за 6,8 с и имеет запас хода до 450 км.

Цена CUPRA Raval стартует с 26 000 евро, а продажи модели на европейском рынке начнутся с лета. Об этом сообщается на официальном сайте испанского автопроизводителя.

Дизайн CUPRA Raval 2026

Компактный электромобиль CUPRA Raval внешне мало отличается от предсерийного концепта. У него яркий дизайн с клиновидным силуэтом, рельефными боковинами и выраженным "носом". Раскосые фары сочетаются с широким воздухозаборником в бампере, а фонари соединены диодной полосой. Для авто доступны матричные фары, матовая окраска и колесные диски диаметром 17-19 дюймов.

Хэтчбек В-класса стал первой моделью, построенной на электрической платформе MEB+, которую также будут использовать новые Volkswagen ID.Polo и Skoda Epiq.

Відео дня

Запас хода CUPRA Raval достигает 450 км

Габариты CUPRA Raval 2026:

длина — 4046 мм;

ширина — 1784 мм;

высота — 1518 мм;

колесная база — 2600 мм.

Салон и комплектация CUPRA Raval 2026

Интерьер выдержан в традиционном стиле CUPRA со вставками медного цвета, предусмотрена и адаптивная подсветка. В отделке использованы материалы, полученные путём вторичной переработки, причём один из вариантов ткани похож на ту, которую используют в беговых кроссовках.

На передней панели установлены два экрана

Электрокар получил 10,25-дюймовый цифровой щиток приборов и большой 12,9-дюймовый тачскрин, повернутый к водителю. Мультимедийная система базируется на Android.

Для CUPRA Raval 2026 предлагают несколько вариантов спортивных сидений, среди которых и настоящие "ковши" в спортивном варианте VZ. Компактный городской хэтчбек имеет большой 441-литровый багажник.

Для хэтчбека доступны несколько вариантов спортивных кресел

Базовая комплектация CUPRA Raval включает двухзонный климат-контроль, камеру и парктроник. Среди дополнительного оборудования есть панорамная крыша, цифровой ключ (доступ со смартфона), камеры кругового обзора, электропривод сидений, подогрев кресел и руля, парковочный автопилот с дистанционным управлением и акустика Sennheiser с 12 динамиками.

Важно

Электромобиль CUPRA Raval, характеристики

Новый CUPRA Raval со старта предложат в четырех переднеприводных модификациях:

Raval — 116 л. с., батарея емкостью 37 кВт∙ч (LFP), запас хода 300 км;

Raval Plus — 135 л. с., батарея емкостью 37 кВт∙ч (LFP), запас хода 300 км;

Endurance — 211 л.с., батарея емкостью 52 кВт∙ч (NMC), запас хода 450 км;

VZ — 226 л. с., батарея емкостью 52 кВт∙ч (NMC), запас хода 400 км.

Объем багажника составляет 441 л

Самый мощный электромобиль CUPRA Raval VZ способен разогнаться до 100 км/ч за 6,8 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 175 км/ч. К тому же, этот вариант получил электронный дифференциал, более широкие шины и спортивную подвеску DCC с адаптивными амортизаторами, а его систему стабилизации можно отключить.

Электрокар CUPRA Raval поддерживает быструю зарядку мощностью до 105 кВт. В таком режиме пополнить заряд на 80% можно за 23-24 минуты. Рекуперативное торможение дополнили режимом езды с одной педалью.

