Кардинальные изменения: новый Volkswagen Polo полностью рассекретили до презентации (фото)

В сеть попали фото Volkswagen Polo нового поколения. Компактный хэтчбек претерпит существенные изменения и станет электрокаром.

Электромобиль Volkswagen ID.Polo (именно так будет называться модель) сфотографировали во время закрытой презентации, а официальная премьера модели состоится через несколько месяцев. Подробности новинки раскрыли на сайте Car Expert.

Volkswagen Polo станет электромобилем

На шпионских фото видно, что новый Volkswagen Polo мало чем отличается от предсерийного концепта. Он обтекаемее предшественника и получил раскосые фары, а ручки задних дверей спрятаны в стойках. Заряженный вариант GTI отличается более агрессивной передней частью.

Ряд параметров ID.Polo в Volkswagen раскрыли официально. В частности, известно, что электрокар построят на платформе MEB+ и он будет немного крупнее нынешнего хэтчбека.

223-сильный Volkswagen ID.Polo GTI

Размеры Volkswagen ID.Polo 2026:

длина — 4053 мм;

ширина — 1816 мм;

высота — 1530 мм;

колесная база — 2600 мм;

объем багажника — 435-1243 л.

Будут продавать дольше, чем в ЕС: на украинский рынок выходит финальный VW Touareg (фото)

Салон Volkswagen ID.Polo официально показали ранее. Среди его особенностей — приплюснутый руль и большое количество физических переключателей в салоне.

Фото: Volkswagen

Характеристики Volkswagen ID.Polo также частично известны. Стандартный хэтчбек предложат в версиях мощностью 116, 135 и 211 л. с., а GTI получит 223-сильную установку. Электрокар получит батареи емкостью 37 и 52 кВт∙ч, а его запас хода достигнет 450 км. Стартовая цена Volkswagen Polo составит примерно 25 000 евро.

Кстати, недавно рассекретили и самый быстрый кроссовер Volkswagen Tiguan.

Также Фокус рассказывал о новом Volkswagen Multivan T7.