Кардинальні зміни: новий Volkswagen Polo повністю розсекретили до презентації (фото)

У мережу потрапили фото Volkswagen Polo нового покоління. Компактний хетчбек зазнає суттєвих змін і стане електрокаром.

Електромобіль Volkswagen ID.Polo (саме так називатиметься модель) сфотографували під час закритої презентації, а офіційна прем'єра моделі відбудеться за кілька місяців. Подробиці новинки розкрили на сайті Car Expert.

Volkswagen Polo стане електромобілем

На шпигунських фото видно, що новий Volkswagen Polo мало чим відрізняється від передсерійного концепту. Він обтічніший за попередника та отримав розкосі фари, а ручки задніх дверей сховані у стійках. Заряджений варіант GTI вирізняється агресивнішою передньою частиною.

Низку параметрів ID.Polo у Volkswagen розкрили офіційно. Зокрема, відомо, що електрокар збудують на платформі MEB+ і він буде трохи більшим за нинішній хетчбек.

223-сильний Volkswagen ID.Polo GTI

Розміри Volkswagen ID.Polo 2026:

довжина – 4053 мм;

ширина – 1816 мм;

висота – 1530 мм;

колісна база – 2600 мм;

об’єм багажника – 435-1243 л.

Салон Volkswagen ID.Polo офіційно показали раніше. Серед його особливостей — приплюснуте кермо та велика кількість фізичних перемикачів у салоні.

У салоні чимало фізичних кнопок Фото: Volkswagen

Характеристики Volkswagen ID.Polo також частково відомі. Стандартний хетчбек запропонують у версіях потужністю 116, 135 та 211 к. с., а GTI отримає 223-сильну установку. Електрокар отримає батареї ємністю 37 та 52 кВт∙год, а його запас ходу сягне 450 км. Стартова ціна Volkswagen Polo складе приблизно 25 000 євро.

