Найшвидший Volkswagen Tiguan розсекретили до презентації (фото)
В інтернет потрапили шпигунські фото Volkswagen Tiguan R. Заряджений кросовер отримає потужний турбомотор і покращені гальма.
Новий Volkswagen Tiguan R помітили під час тестів поблизу німецького автодрому Нюрбургринг. Презентація моделі відбудеться цьогоріч, повідомляє сайт Carscoops.
На фото видно, що топова версія моделі зовні мало відрізняється від Volkswagen Tiguan R-Line — отримала його бампери та фарбований обвіс. Потужний варіант видають збільшені повітрозабірники, 21-дюймові диски та чотири вихлопні труби, а в салоні можна розгледіти спортивні ковшеподібні крісла.Важливо
Кросовер Volkswagen Tiguan R збереже 2,0-літровий бензиновий турбомотор, проте його потужність повинні збільшити до 333 к. с. — як у VW Golf R. Не виключено, що його доповнять 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою для зниження витрати пального.
Новий Volkswagen Tiguan R 2026 також отримає повний привід із функцією векторизації тяги та жорсткішу спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами. Крім того, на фото видно, що кросовер оснастили збільшеними гальмами, які, скоріше за все, запозичили в Audi.
