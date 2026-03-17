Найшвидший Volkswagen Tiguan розсекретили до презентації (фото)

В інтернет потрапили шпигунські фото Volkswagen Tiguan R. Заряджений кросовер отримає потужний турбомотор і покращені гальма.

Новий Volkswagen Tiguan R помітили під час тестів поблизу німецького автодрому Нюрбургринг. Презентація моделі відбудеться цьогоріч, повідомляє сайт Carscoops.

Кросовер отримає турбомотор потужністю понад 300 сил Фото: carscoops.com

На фото видно, що топова версія моделі зовні мало відрізняється від Volkswagen Tiguan R-Line — отримала його бампери та фарбований обвіс. Потужний варіант видають збільшені повітрозабірники, 21-дюймові диски та чотири вихлопні труби, а в салоні можна розгледіти спортивні ковшеподібні крісла.

Кросовер Volkswagen Tiguan R збереже 2,0-літровий бензиновий турбомотор, проте його потужність повинні збільшити до 333 к. с. — як у VW Golf R. Не виключено, що його доповнять 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою для зниження витрати пального.

Ззаду видно чотири вихлопні труби Фото: carscoops.com

Новий Volkswagen Tiguan R 2026 також отримає повний привід із функцією векторизації тяги та жорсткішу спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами. Крім того, на фото видно, що кросовер оснастили збільшеними гальмами, які, скоріше за все, запозичили в Audi.

