Нові Volkswagen Caddy та Multivan показали на перших офіційних зображеннях

Оприлюднено перші рендери нових Volkswagen Caddy та Multivan. Комерційні моделі зміняться зовні та стануть сучаснішими всередині.

Нові Volkswagen Multivan і Caddy дебютують у найближчі місяці й повинні надійти у продаж до кінця нинішнього року. Про це повідомляє сайт Motor.es.

На зображеннях показали передню частину Volkswagen Caddy та Multivan 2027 модельного року. Мінівени вирізняються зміненими бамперами (із ширшими повітрозабірниками) та оптикою.

Volkswagen Caddy

Крім того, на оприлюднених раніше шпигунських фото можна помітити оновлені ліхтарі VW Multivan, а також збільшений 12,9-дюймовий тачскрін у салоні. Деталі інтер'єру поки тримають у секреті, проте у Volkswagen натякнули, що варто очікувати покращення оздоблення та розширення комплектації.

Лінійка двигунів обох моделей повинна залишитися без змін. Як відомо, Volkswagen Caddy доступний із 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою потужністю 114 к. с., 2,0-літровими турбодизелями на 102 і 122 к. с. та плагін-гібридною установкою на 150 сил.

Volkswagen Multivan T7 доступний із бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 л (136 к. с.) і 2,0 л (204 к. с.), 2,0-літровими турбодизелями потужністю 150 і 204 к. с., а також у 245-сильному плагін-гібридному виконанні.

