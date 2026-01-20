Підтримайте нас RU
Новий Volkswagen Multivan 2026 засвітився під час випробувань (фото)

Volkswagen Multivan
Новий Volkswagen Multivan T7 тестують за полярним колом | Фото: carscoops.com

В інтернет потрапили фото нового Volkswagen Multivan T7. Мінівен зміниться зовні та всередині і буде доступний у дизельному або гібридному виконанні.

Новий Volkswagen Multivan помітили під час тестів за полярним колом у Швеції. Він пройде планову модернізацію і повинен дебютувати цьогоріч, повідомляє сайт Carscoops.

Volkswagen Multivan
Мінівен випускають у дизельній та плагін-гібридній версіях
Фото: carscoops.com

Volkswagen Multivan T7 помітили у виконанні California — це серійний дім на колесах. Його видає піднімна секція даху.

Новий Volkswagen Multivan вирізняється зміненою передньою частиною у дусі VW Tiguan: замінили фари, бампер та радіаторну решітку. Ззаду освіжили ліхтарі.

Важливо
Альтернатива VW Jetta за $15 000: Volkswagen готує доступний молодіжний седан (фото)
Салон Volkswagen Multivan T7 детально не показали, але на фото можна розгледіти інакше кермо та більший центральний тачскрін із діагоналлю 12,9 дюйма.

салон Volkswagen Multivan
У салоні замінили кермо і центральний тачскрін
Фото: carscoops.com

Очікується, що мінівен Volkswagen Multivan 2026 збереже знайомі двигуни — 2,0-літрові турбодизелі потужністю 150 та 204 к. с., а також 245-сильну плагін-гібридну установку з 1,5-літровою турбочетвіркою та електромотором. Плагін-гібрид може отримати більшу батарею.

