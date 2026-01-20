Новий Volkswagen Multivan 2026 засвітився під час випробувань (фото)
В інтернет потрапили фото нового Volkswagen Multivan T7. Мінівен зміниться зовні та всередині і буде доступний у дизельному або гібридному виконанні.
Новий Volkswagen Multivan помітили під час тестів за полярним колом у Швеції. Він пройде планову модернізацію і повинен дебютувати цьогоріч, повідомляє сайт Carscoops.
Volkswagen Multivan T7 помітили у виконанні California — це серійний дім на колесах. Його видає піднімна секція даху.
Новий Volkswagen Multivan вирізняється зміненою передньою частиною у дусі VW Tiguan: замінили фари, бампер та радіаторну решітку. Ззаду освіжили ліхтарі.Важливо
Салон Volkswagen Multivan T7 детально не показали, але на фото можна розгледіти інакше кермо та більший центральний тачскрін із діагоналлю 12,9 дюйма.
Очікується, що мінівен Volkswagen Multivan 2026 збереже знайомі двигуни — 2,0-літрові турбодизелі потужністю 150 та 204 к. с., а також 245-сильну плагін-гібридну установку з 1,5-літровою турбочетвіркою та електромотором. Плагін-гібрид може отримати більшу батарею.
