Новый Volkswagen Multivan 2026 засветился во время испытаний (фото)

В интернет попали фото нового Volkswagen Multivan T7. Минивэн изменится снаружи и внутри и будет доступен в дизельном или гибридном исполнении.

Новый Volkswagen Multivan заметили во время тестов за полярным кругом в Швеции. Он пройдет плановую модернизацию и должен дебютировать в этом году, сообщает сайт Carscoops.

Минивэн выпускают в дизельной и плагин-гибридной версиях Фото: carscoops.com

Volkswagen Multivan T7 заметили в исполнении California — это серийный дом на колесах. Его выдает подъемная секция крыши.

Новый Volkswagen Multivan отличается измененной передней частью в духе VW Tiguan: заменили фары, бампер и радиаторную решетку. Сзади освежили фонари.

Салон Volkswagen Multivan T7 детально не показали, но на фото можно разглядеть иначе руль и более крупный центральный тачскрин с диагональю 12,9 дюйма.

В салоне заменили руль и центральный тачскрин Фото: carscoops.com

Ожидается, что минивэн Volkswagen Multivan 2026 сохранит знакомые двигатели — 2,0-литровые турбодизели мощностью 150 и 204 л. с., а также 245-сильную плагин-гибридную установку с 1,5-литровой турбочетверкой и электромотором. Плагин-гибрид может получить более крупную батарею.

Кстати, во время зимних тестов заметили и новый Volkswagen ID.4 2027. Электрокроссовер получит современную "начинку".

Также Фокус рассказывал о самом большом кроссовере Volkswagen.