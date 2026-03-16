Новые Volkswagen Caddy и Multivan показали на первых официальных изображениях

Обнародованы первые рендеры новых Volkswagen Caddy и Multivan. Коммерческие модели изменятся внешне и станут более современными внутри.

Новые Volkswagen Multivan и Caddy дебютируют в ближайшие месяцы и должны поступить в продажу до конца нынешнего года. Об этом сообщает сайт Motor.es.

На изображениях показали переднюю часть Volkswagen Caddy и Multivan 2027 модельного года. Минивэны отличаются измененными бамперами (с более широкими воздухозаборниками) и оптикой.

Кроме того, на обнародованных ранее шпионских фото можно заметить обновленные фонари VW Multivan, а также увеличенный 12,9-дюймовый тачскрин в салоне. Детали интерьера пока держат в секрете, однако в Volkswagen намекнули, что стоит ожидать улучшения отделки и расширения комплектации.

Линейка двигателей обеих моделей должна остаться без изменений. Как известно, Volkswagen Caddy доступен с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой мощностью 114 л. с., 2,0-литровыми турбодизелями на 102 и 122 л. с. и плагин-гибридной установкой на 150 сил.

Volkswagen Multivan T7 доступен с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (136 л.с.) и 2,0 л (204 л.с.), 2,0-литровыми турбодизелями мощностью 150 и 204 л.с., а также в 245-сильном плагин-гибридном исполнении.

