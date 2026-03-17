Самый быстрый Volkswagen Tiguan рассекретили до презентации (фото)

В интернет попали шпионские фото Volkswagen Tiguan R. Заряженный кроссовер получит мощный турбомотор и улучшенные тормоза.

Новый Volkswagen Tiguan R заметили во время тестов вблизи немецкого автодрома Нюрбургринг. Презентация модели состоится в этом году, сообщает сайт Carscoops.

Кроссовер получит турбомотор мощностью более 300 сил Фото: carscoops.com

На фото видно, что топовая версия модели внешне мало отличается от Volkswagen Tiguan R-Line — получила его бамперы и крашеный обвес. Мощный вариант выдают увеличенные воздухозаборники, 21-дюймовые диски и четыре выхлопные трубы, а в салоне можно разглядеть спортивные ковшеобразные кресла.

Кроссовер Volkswagen Tiguan R сохранит 2,0-литровый бензиновый турбомотор, однако его мощность должны увеличить до 333 л. с. — как у VW Golf R. Не исключено, что его дополнят 48-вольтовой "мягкой" гибридной установкой для снижения расхода топлива.

Сзади видны четыре выхлопные трубы Фото: carscoops.com

Новый Volkswagen Tiguan R 2026 также получит полный привод с функцией векторизации тяги и более жесткую спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами. Кроме того, на фото видно, что кроссовер оснастили увеличенными тормозами, которые, скорее всего, позаимствовали у Audi.

