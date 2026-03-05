В Испании презентовали яркий спортивный электрокар с запасом хода 600 км (фото)

В Барселоне представили новый CUPRA Born 2026. Стильный электромобиль доступен в версиях мощностью до 326 сил с запасом хода до 600 км.

Электромобиль CUPRA Born прошел модернизацию и вскоре поступит в продажу. Его подробности раскрыли на сайте испанского автопроизводителя.

Сзади установили новые фонари Фото: Cupra

Новый CUPRA Born получил измененную переднюю часть с более выраженным "носом" и матричными фарами с оригинальным узором. Сзади установили новые фонари, а логотип CUPRA получил подсветку. Топовая версия VZ отличается более агрессивными бамперами и 20-дюймовыми дисками вместо стандартных 19-дюймовых.

В салоне заменили руль и увеличили цифровую панель приборов Фото: Cupra

В салоне CUPRA Born 2026 улучшили отделку. Установлены новый руль и увеличенный цифровой щиток приборов. Кроме того, появилась новая мультимедийная система, а проекция на лобовое стекло теперь имеет дополненную реальность. В топовой версии VZ установлены спортивные кресла обшитые алькантарой.

Со старта электромобиль CUPRA Born 2026 предложат в трех заднеприводных модификациях — на 190, 231 и 326 сил. Самый мощный вариант стартует до 100 км/ч за 5,6 с.

В версии VZ установлены спортивные сиденья Фото: Cupra

190-сильная версия получила батарею емкостью 58 кВт∙ч, а две других — на 79 кВт∙ч. Запас хода составляет 450 и 600 км, соответственно. Быстрая зарядка мощностью 185 кВт на 80% занимает 26-30 минут.

Кстати, вскоре электромобиль CUPRA Born получит более доступного младшего брата Raval — его уже рассекретили.

Также Фокус рассказывал об электрическом заряженном хэтчбеке Opel на 285 сил.