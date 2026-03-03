Новый заряженный Opel на 285 сил впервые заметили на дорогах (фото)

Новый Opel Corsa GSE сфотографировали во время тестов. Заряженный хэтчбек оснащен мощным электромотором.

Электромобиль Opel Corsa GSE проходит финальные испытания и вскоре будет представлен. Светили заряженного хэтчбека опубликовало издание Auto Express.

Заряженный хэтчбек будет 285-сильным электрокаром Фото: Auto Express

Opel Corsa GSE оклеили камуфляжной пленкой, но видно, что он не слишком изменится внешне по сравнению со стандартной моделью. Его выдают более агрессивные бамперы, обвес и оригинальные 18-дюймовые диски, для которых установили расширители арок.

Важно

От швейной машины до электромобилей: Opel отмечает день рождения (фото)

Электромобиль Opel Corsa GSE получит 285-сильный мотор, как и родственные Opel Mokka GSE и Peugeot e-208 GTi. Он сможет разгоняться до 100 км/ч за 5,7 с, то есть будет самым быстрым серийным Opel.

Батарея емкостью 54 кВт∙ч обеспечит запас хода примерно 350 км. Заряженный хэтчбек Opel также получит самоблокирующийся дифференциал, спортивную подвеску и более крупные тормоза.

Відео дня

Разгон до сотни займет 5,7 с Фото: Auto Express

Кроме того, на фото можно разглядеть спортивные сиденья в салоне. Также несколько изменят внутреннюю отделку. Цена Opel Corsa GSE будет несколько ниже, чем у Mokka GSE, который стоит от 47 тыс. евро.

Кстати, недавно в Киеве заметили новейший заряженный хэтчбек Mini JCW.

Также Фокус рассказывал об электрическом заряженном хэтчбеке Honda за $20 000.