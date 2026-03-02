Маленькая ракета: в Киеве заметили новейший заряженный Mini за 2 миллиона (фото)

Новый Mini JCW нового поколения сфотографировали в Киеве. 231-сильный заряженный хэтчбек стартует до сотни за 6,1 с.

Mini John Cooper Works (JCW) — самая быстрая и экстремальная версия компактного хэтчбека. Фотографии автомобиля опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Mini JCW оснащен 231-сильным турбомотором Фото: Topcars UA

Хэтчбек нового поколения дебютировал в Украине в 2025 году. Цена Mini JCW стартует с 2 065 260 гривен, то есть примерно 40 000 евро.

Главное отличие этого Mini John Cooper Works — 2,0-литровый 231-сильный турбомотор под капотом. С 7-ступенчатым роботом разгон до 100 км/ч занимает 6,1 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. При этом компактное авто экономичное — 6,8 л на 100 км в смешанном цикле.

В салоне установили спортивные кресла и руль Фото: Topcars UA

Примечательно, что теперь в линейке есть и электромобиль Mini JCW мощностью 258 сил. Кроме того, у хэтчбека спортивная подвеска с адаптивными амортизаторами, более острый руль и увеличенные тормоза.

Фото: Topcars UA

Отличить новый Mini JCW можно по иной решетке радиатора, более агрессивным бамперам, обвесу и антикрылу на крыше. Стандартными являются 17-дюймовые диски. В салоне установили спортивные руль и сиденья.

