Маленька ракета: у Києві помітили новітній заряджений Mini за 2 мільйони (фото)

Новий Mini JCW нового покоління сфотографували в Києві. 231-сильний заряджений хетчбек стартує до сотні за 6,1 с.

Mini John Cooper Works (JCW) — найшвидша та найекстремальніша версія компактного хетчбека. Світлини автомобіля опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Mini JCW оснащений 231-сильним турбомотором Фото: Topcars UA

Хетчбек нового покоління дебютував в Україні у 2025 році. Ціна Mini JCW стартує з 2 065 260 гривень, тобто приблизно 40 000 євро.

Головна відмінність цього Mini John Cooper Works – 2,0-літровий 231-сильний турбомотор під капотом. Із 7-ступінчастим роботом розгін до 100 км/год займає 6,1 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. При цьому компактне авто економічне — 6,8 л на 100 км у змішаному циклі.

У салоні встановили спортивні крісла та кермо Фото: Topcars UA

Примітно, що тепер у лінійці є й електромобіль Mini JCW потужністю 258 сил. Крім того, у хетчбека спортивна підвіска з адаптивними амортизаторами, гостріше кермо та збільшені гальма.

Фото: Topcars UA

Відрізнити новий Mini JCW можна за інакшою решіткою радіатора, агресивнішими бамперами, обвісом та антикрилом на даху. Стандартними є 17-дюймові диски. У салоні встановили спортивні кермо та сидіння.

