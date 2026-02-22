Їх існує лише 60: в Україну привезли екстремальний 750-сильний суперкар Gumpert (фото)

В Україні з’явився дуже рідкісний суперкар Gumpert Apollo S. Екстремальне 750-сильне авто здатне розвинути 360 км/год.

Суперкар Gumpert Apollo — справжній раритет, адже усього з 2005 по 2012 рік випустили приблизно 60 цих авто. Про це повідомляє Auto-Consulting.

Двері авто підіймаються догори

Купе Gumpert Apollo S привезли до Києва і це один із найшвидших суперкарів у столиці. Зараз їх вартість може сягати 400-500 тис. доларів.

Трековий суперкар – творіння колишнього керівника Audi Sport Роланда Гумперта. Він вирішив створити аналог гоночного авто, пристосований до доріг загального користування.

Авто оснащене 750-сильним V8 від Audi

Gumpert Apollo вирізняється брутальним дизайном і має велике антикрило та двері, які піднімаються догори. Авто виготовили з карбону, тому маса становить усього 1100-1200 кг.

Усі суперкари Gumpert Apollo комплектували 4,2-літровим V8 від Audi, доповненим двома турбінами. Залежно, від версії потужність складала від 650 до 800 сил.

Випустили лише 60 Gumpert Apollo

Версія Gumpert Apollo S має 750-сильний двигун. Із 6-ступінчастою секввентальною КПП суперкар здатен розігнатися до сотні за 3 с і розвинути 360 км/год.

Між іншим, нещодавно Роланд Гумперт випустив новий екстремальний суперкар із двигуном Ferrari.

