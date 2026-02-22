Их существует всего 60: в Украину привезли экстремальный 750-сильный суперкар Gumpert (фото)

В Украине появился очень редкий суперкар Gumpert Apollo S. Экстремальное 750-сильное авто способно развить 360 км/ч.

Суперкар Gumpert Apollo — настоящий раритет, ведь всего с 2005 по 2012 год выпустили примерно 60 этих авто. Об этом сообщает Auto-Consulting.

Двери машины поднимаются вверх

Купе Gumpert Apollo S привезли в Киев и это один из самых быстрых суперкаров в столице. Сейчас их стоимость может достигать 400-500 тыс. долларов.

Трековый суперкар — творение бывшего руководителя Audi Sport Роланда Гумперта. Он решил создать аналог гоночного авто, приспособленный к дорогам общего пользования.

Авто оснащено 750-сильным V8 от Audi

Gumpert Apollo отличается брутальным дизайном и имеет большое антикрыло и двери, которые поднимаются вверх. Авто изготовили из карбона, поэтому масса составляет всего 1100-1200 кг.

Все суперкары Gumpert Apollo комплектовались 4,2-литровым V8 от Audi, дополненным двумя турбинами. В зависимости, от версии мощность составляла от 650 до 800 сил.

Выпустили всего 60 Gumpert Apollo

Версия Gumpert Apollo S имеет 750-сильный двигатель. С 6-ступенчатой секвентальной КПП суперкар способен разогнаться до сотни за 3 с и развить 360 км/ч.

Между прочим, недавно Роланд Гумперт выпустил новый экстремальный суперкар с двигателем Ferrari.

