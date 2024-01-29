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Авто

Заброшенный эксклюзив: редчайший 750-сильный суперкар годами пылится на паркинге (фото)

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Gumpert Apollo S пылится на паркинге в Дубае

Выпущено лишь 150 суперкаров Gumpert Apollo всех версий. Конкретно этот 750-сильный автомобиль способен развить 360 км/ч и новым стоил 500 000 долларов.

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В Дубае обнаружили заброшенный Gumpert Apollo. Раритетный немецкий суперкар стоит на паркинге уже не один год. Его снимки опубликовали на странице supercar.fails в Instagram.

О том, что автомобиль заброшенный, говорит толстый слой пыли. Состояние Gumpert Apollo довольно неплохое. На данный момент неизвестно, почему дорогая модель оказалась никому не нужной.

Gumpert Apollo S, Gumpert Apollo, суперкар Gumpert Fullscreen
Суперкар оснащен 750-сильным V8 от Audi

Суперкар Gumpert Apollo – настоящая редкость. Всего с 2005 по 2012 год собрали только 150 таких купе. Модель предлагали в гоночных и дорожных версиях и оснащали турбированным 4,2-литровым V8 Audi мощностью 650-800 л. с. Ее кузов выполнен из карбона, а двери поднимаются вверх.

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Конкретно этот автомобиль – 750-сильный Gumpert Apollo S: такие суперкары выпускали в 2010-2011 годах и продавали за 500 000 долларов. От стандартного купе он отличается огромным антикрылом.

Gumpert Apollo, Gumpert Apollo S, суперкар Gumpert Fullscreen
Сзади установлено огромное антикрыло

Gumpert Apollo S весит всего 1200 кг. С 6-ступенчатой роботизированной КПП он способен разогнаться до 100 км/ч за 3 с и развить 360 км/ч.

К слову, для ОАЭ заброшенные суперкары – не редкость. Например, недавно прямо в пустыне нашли ничейный Lamborghini Countach.

Также Фокус рассказывал про первый суперкар от Red Bull.