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Покинутий ексклюзив: рідкісний 750-сильний суперкар роками припадає пилом на паркінгу (фото)

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Gumpert Apollo S припадає пилом на паркінгу в Дубаї

Випущено лише 150 суперкарів Gumpert Apollo всіх версій. Саме цей 750-сильний автомобіль здатний розвинути 360 км/год і новим коштував 500 000 доларів.

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У Дубаї виявили покинутий Gumpert Apollo. Раритетний німецький суперкар стоїть на паркінгу вже не один рік. Його знімки опублікували на сторінці supercar.fails в Instagram.

Про те, що автомобіль занедбаний, свідчить товстий шар пилу. Стан Gumpert Apollo доволі непоганий. Наразі невідомо, чому дорога модель виявилася нікому не потрібною.

Gumpert Apollo S, Gumpert Apollo, суперкар Gumpert Fullscreen
Суперкар оснащений 750-сильним V8 від Audi

Суперкар Gumpert Apollo — справжня рідкість. Загалом з 2005 до 2012 року зібрали лише 150 таких купе. Модель пропонували в гоночних і дорожніх версіях і оснащували турбованим 4,2-літровим V8 Audi потужністю 650-800 к. с. Її кузов виконаний з карбону, а двері піднімаються вгору.

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Саме цей автомобіль — 750-сильний Gumpert Apollo S: такі суперкари випускали в 2010-2011 роках і продавали за 500 000 доларів. Від стандартного купе він відрізняється величезним антикрилом.

Gumpert Apollo, Gumpert Apollo S, суперкар Gumpert Fullscreen
Ззаду встановлено величезне антикрило

Gumpert Apollo S важить лише 1200 кг. З 6-ступінчастою роботизованою КПП він здатний розігнатися до 100 км/год за 3 с і розвинути 360 км/год.

До речі, для ОАЕ покинуті суперкари — не рідкість. Наприклад, нещодавно просто в пустелі знайшли нічийний Lamborghini Countach.

Також Фокус розповідав про перший суперкар від Red Bull.