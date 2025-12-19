Кишенькова ракета: у Києві помітили мініатюрний заряджений спорткар із Італії (фото)

У Києві сфотографували FIAT 500 2019 року в рідкісному зарядженому виконанні від Abarth. Компактний хетчбек стартує до сотні за 7,3 с.

Мініатюрний заряджений хетчбек Abarth 595 Turismo 70esimo Anniversario випущений у 2019 році невеликою серією. Авто присвятили 70-річчю Abarth. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Авто отримало обвіс та спойлер Фото: Topcars UA

Спеціалісти Abarth виконують тюнінг FIAT 500 із середини 50-х років. Abarth 595 Turismo вони оснастили 1,4-літровим турбомотором на 165 к. с. та 230 Нм, а також додали гучніший вихлоп.

Із роботизованою КПП розгін до 100 км/год займає 7,3 с, а максимальна швидкість становить 218 км/год. Крім того, FIAT 500 Abarth отримав спортивну підвіску та ефективніші гальма.

У салоні встановили спортивні кермо і крісла Фото: Topcars UA

Відрізнити Abarth 595 Turismo 70esimo Anniversario від стандартного FIAT 500 можна за розширеними крилами, масивнішими бамперами, обвісом, спойлером та особливими колісними дисками. Боковини прикрашає графіка.

Модель присвячена 70-річчю Abarth Фото: Topcars UA

У салоні FIAT 500 Abarth встановили спортивні кермо та сидіння. Крім того, на кузові та в інтер’єрі з’явилися особливий декор і написи 70esimo Anniversario.

